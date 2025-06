Aktualisiert am 22.06.2025 - 07:00 Uhr

Rund eine Woche nach Ausbruch des Kriegs zwischen Israel und dem Iran greifen nun auch die USA iranische Atomanlagen an. Als erstes Regierungsmitglied reagiert Irans Außenminister darauf.

Atomgespräche stockten zuletzt

Die USA hatten in der Nacht zum Sonntag an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingegriffen und nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Atomanlagen attackiert. Darunter war auch die gut befestigte unterirdische Uran-Anreicherungslage Fordo.