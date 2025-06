UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich besorgt.Die Angriffe seien "eine gefährliche Eskalation in einer Region am Rande des Abgrunds und eine direkte Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in der Welt", erklärte Guterres. "In dieser gefährlichen Stunde ist es entscheidend, eine Spirale des Chaos zu vermeiden", warnte er. Weiter sagte Guterres: "Es gibt keine militärische Lösung. Der einzige Weg nach vorne ist die Diplomatie. Die einzige Hoffnung ist Frieden."