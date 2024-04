Das amerikanische Institut für Kriegsstudien, Insitute for the Study of War (ISW), rechnet mit "erheblichen taktischen Erfolge" Russlands in den kommenden Wochen, während die Ukraine auf die Ankunft der US-Waffenlieferungen wartet. Das ISW verweist in seinem täglichen Lagebericht vom Samstag besonders auf die Regionen rund um Awdijiwka und Tschassiw Jar in der Ostukraine.