Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine beginnt mit Massenproduktion von Kurzstreckenrakete

Von t-online Aktualisiert am 24.06.2025 - 14:21 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Ukrainische Soldaten in Donezk feuern eine Rakete ab (Symbolbild): Das Land will die eigene Produktion von Kurzstreckenraketen steigern. (Quelle: IMAGO/Viacheslav Madiievskyi/imago)

Russland greift die Ukraine mit Raketen und Drohnen an. Dabei sind in Kiew und der Südukraine mehrere Menschen gestorben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukraine beginnt mit Massenproduktion von Kurzstreckenrakete

Die Ukraine hat offenbar mit der Massenproduktion der ballistischen Kurzstreckenrakete Sapsan begonnen. Das erklärte der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, im Gespräch mit der britischen "Times". Die Produktion laufe "sehr gut", und Russland müsse sich auf einige "Überraschungen" einstellen.

Sapsan wird offiziell Hrim-2 genannt und soll über einen 480 Kilogramm schweren Sprengkopf verfügen. Die Exportvariante hat laut dem Bericht eine Reichweite von 300 Kilometern. Doch die heimische Version könne bis zu 500 Kilometer weit fliegen. Theoretisch könnte mit dieser Rakete von der Ukraine aus auch Moskau erreicht werden, wenn die Abschussbasen nahe an die Grenze verlegt würden.

Dem Bericht zufolge wurde die Waffe im vergangenen Monat erstmals eingesetzt. Mutmaßungen, dass sie bereits in den vergangenen Jahren vereinzelt abgefeuert wurde, bestätigten sich nicht.

Kiew bemüht sich schon seit längerer Zeit um Raketen von westlichen Partnern, doch da Lieferungen im nötigen Umfang ausbleiben, wurde auch die eigene Produktion hochgefahren. Kurzstreckenraketen sind schwerer abzufangen und könnten der Ukraine damit einen Vorteil verschaffen. Das Land selbst verfügt allerdings auch über zu wenige Flugabwehrsysteme, um alle russischen ballistischen Raketen abzufangen.

Nato: Russlands Aufrüstungstempo ist beängstigend

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat kurz vor Beginn des Bündnisgipfels in Den Haag für eine zügige Umsetzung der geplanten neuen Zielvorgabe für Verteidigungsausgaben geworben. Die Geschwindigkeit, mit der sich Russland militärisch neu aufstelle, sei "wirklich atemberaubend und beängstigend", sagte Rutte bei einer Fragerunde in Den Haag. Wenn man sich nicht darauf vorbereite, werde man sich in drei bis fünf Jahren nicht mehr verteidigen können.

Als einen Bereich, in dem die Nato aufholen muss, nannte Rutte die Kapazitäten für die Produktion von Artilleriemunition. Die Russen produzierten derzeit in drei Monaten so viel, wie die gesamte Nato in einem Jahr – obwohl ihre Wirtschaft 25-mal kleiner sei, sagte er. Dies könne langfristig nicht so weitergehen. Wenn man Krieg verhindern wolle, müsse man investieren.

Russische Rakete schlägt in Dnipro neben Passagierzug ein

In der südostukrainischen Großstadt Dnipro ist eine Rakete in der Nähe eines wartenden Passagierzugs eingeschlagen. "Infolge eines terroristischen Schlags Russlands auf das Gebiet Dnipropetrowsk wurde der Zug Odessa – Saporischschja beschädigt", teilte die ukrainische Eisenbahn bei Telegram mit. Die Passagiere seien in Sicherheit gebracht worden und es werde ein Ersatzzug nach Saporischschja bereitgestellt.

In sozialen Netzwerken kursierten Bilder, die Waggons mit zerstörten Fenstern zeigen. Der Zug stand zu dem Zeitpunkt in einem Industriegebiet, dem der Angriff offenbar galt.

In Dnipro waren zuvor mehrere russische Raketen eingeschlagen. Behördenangaben zufolge wurden dabei mehr als ein Dutzend Schulen und Kindergärten sowie ein Krankenhaus und eine Poliklinik in der Industriestadt beschädigt. Nach vorläufigen Angaben wurde ein Mensch getötet.

Kreml wirft Nato vor ihrem Gipfel "zügellose Militarisierung" vor

Russland hat der Nato vor ihrem Gipfel in Den Haag eine hemmungslose Militarisierung vorgeworfen. Die Allianz gehe "den Weg einer zügellosen Militarisierung", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag vor Journalisten in Moskau. Dies sei "die Realität, die uns umgibt". Der Nato-Gipfel in Den Haag beginnt am Dienstagabend mit einem Empfang des niederländischen Königspaars im Schloss Huis ten Bosch, zu dem auch US-Präsident Donald Trump erwartet wird.

Bericht: Drei Tote bei russischem Drohnenangriff in Sumy