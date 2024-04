Russland will in der Nähe von Bachmut weiter vordringen. Im Fokus steht dabei besonders die Kleinstadt Tschassiw Jar. Wie lange können die Verteidigungslinien halten?

Aus russischer Sicht ist nun ein günstiger Zeitpunkt. Nachdem sich rund ein Jahr lang wenig an der Frontlinie in dieser Region geändert hatte, ringt die Ukraine derzeit mit Material- und Personalmangel. Munitions- und Waffennachschub aus dem Westen lassen weiter auf sich warten. Die ukrainische Regierung beklagt seit Wochen, dass ihr Artilleriegranaten fehlen, um russische Vorstöße wirksam zu stoppen. Eine zentrale Rolle für den Nachschub spielen Hilfen aus den USA . Allerdings werden die von der US-Regierung gebilligten Rüstungslieferungen im Kongress von den oppositionellen Republikanern bislang blockiert.

Soldat: Russland setzt viel Munition ein

Deshalb setze Russland dort auch "viel Personal und eine Menge Munition ein, es gibt ständige Luft- und Artillerieeinsätze", so der ukrainische Soldat weiter. Die ukrainischen Einheiten vor Ort versuchten derzeit einfach durchzuhalten.

Inwiefern Russland schon erfolgreich war, ist unklar. Während ukrainische und russische Militärblogger bereits berichten, dass russische Truppen die Ausläufer der Stadt erreicht hätten, stellte der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj die Lage am Samstag noch anders dar: "Tschassiw Jar bleibt unter unserer Kontrolle, alle feindlichen Versuche, die Siedlung zu durchbrechen, sind gescheitert." Die Stadt sei Schauplatz "heftigster Kämpfe", da die russischen Truppen versuchten, die Verteidigungsanlagen zu durchbrechen.

Stadtoberhaupt: Kein einziges intaktes Haus

"Früher gab es Momente, in denen man die Stille in der Stadt hören konnte, jetzt gibt es keine Stille mehr. Es wird ständig geschossen", sagte Sergiy Chaus, Stadtoberhaupt von Tschassiw Jar, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Es gebe kein einziges intaktes Haus mehr, so Chaus weiter.