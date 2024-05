Ukrainische Soldaten lernen, die deutsche Panzerhaubitze 2000 zu bedienen. Im Rahmen der europäischen Unterstützungsmission für die Ukraine bildet die Bundeswehr Kiews Truppen unter anderem an westlichen Waffensystemen aus. Deutschland hat der Ukraine bereits 14 Exemplare der Panzerhaubitze geliefert, 18 weitere sind geplant. Hinzu kommen Panzerhaubitzen aus den Niederlanden. Ein ukrainischer Soldat erklärt, wie wichtig die Unterstützung im Krieg gegen Russland ist: Laut der Bundeswehr gehört die Panzerhaubitze 2000 zu den modernsten Artilleriegeschützen der Welt. Sie besteht aus einem gepanzerten Kettenfahrzeug und einem 155-Millimeter-Rohrwaffensystem. Sie kann bis zu sechs Granaten gleichzeitig abfeuern und je nach Munition Ziele in bis zu 40 Kilometern Entfernung erreichen. In der Ukraine kann sie daher auch für den Stellungskrieg eingesetzt werden.

Einblicke in die sonst geheime Ausbildung ukrainischer Soldaten, welche Herausforderung diese mit sich bringt und was die Panzerhaubitze für den Krieg in der Ukraine so wichtig macht, sehen Sie im Video oben.