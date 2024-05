Die ukrainische Stadt Kupjansk ist schon lange einer der umkämpftesten Orte an der Front im Osten des Landes. Ein abgefangener Funkspruch eines russischen Soldaten, den der ukrainische Geheimdienst SBU am Mittwoch veröffentlicht hat, soll offenbaren, unter welchen Bedingungen die Truppen zu kämpfen haben. "In zwei Nächten haben wir vielleicht eine Stunde geschlafen. Man macht einfach die Augen zu, es passiert irgendeine Scheiße und man hat Angst zu schlafen", soll etwa ein russischer Soldat seiner Mutter per Funk mitgeteilt haben.