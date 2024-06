Auf seinen Oberteilen zeigt der ukrainische Präsident immer wieder das Symbol des Dreizacks. Doch was hat das eigentlich zu bedeuten?

Ein grauer Dreizack auf schwarzem Untergrund: Dieses Symbol ziert das Oberteil, das der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin trägt. Selenskyj trägt immer wieder Kleidungsstücke mit dem Symbol. t-online erklärt, was das Zeichen bedeutet.

Das Symbol trägt den ukrainischen Namen Trysub, was sich als Dreizack übersetzen lässt. In seiner ursprünglichen Form ist es in den Nationalfarben des Landes dargestellt – der goldene Dreizack auf blauem Untergrund. Die Regierung der Ukraine nennt den Trysub auf ihrer Website ein Symbol der "heldenhaften Geschehnisse der Vergangenheit und ein Zeichen der ukrainischen Krieger, die die Souveränität der Ukraine heute verteidigen".