Videotranskript lesen

Russland hat wohl erstmals eine 3,4-Tonnen-Gleitbombe eingesetzt. Ein Video, das auf einem russischen Telegram-Kanal veröffentlicht wurde, soll den Angriff mit einer FAB-3000 auf ein dreistöckiges Gebäude in der Oblast Charkiw zeigen.

Dem prorussischen Blogger zufolge habe die Bombe das Ziel zwar knapp verfehlt, aber trotzdem erheblichen Schaden angerichtet. Die Angaben können nicht verifiziert werden.

Zuvor hatte Russland bereits mehrfach 1,5- Tonnen-Gleitbomben auf Ziele in der Ukraine abgeworfengefeue rt. Ukrainische Soldaten bezeichneten bereits diese Geschosse als “Hölle”.

Moskau hatte im Frühjahr behauptet, mit der Massenproduktion der FAB-3000 begonnen zu haben. Aufnahmen sollen den damaligen russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu bei der Besichtigung eines solchen Werks zeigen.

Die 3,4-Tonnen-Gleitbombe soll russischen Angaben zufolge einen Zerstörungsradius von 230 Metern haben, die Splitter sollen sogar bis in 1.240 Metern Entfernung noch Schaden anrichten können.

Sie haben eine Reichweite von über 60 Kilometern, können also außerhalb des von der ukrainischen Luftabwehr kontrollierten Gebiets von Flugzeugen abgeworfen werden. Mittels GPS können sie ihre Ziele recht präzise ansteuern.

Für die Ukraine sind die Bomben kaum abzufangen.

Der angeblich erste Einsatz in Liptsi löste große Verwüstung aus, wie Aufnahmen zeigen.

Die Ukraine hatte ihre westlichen Verbündeten schon mehrfach um Luftabwehrwaffen mit größerer Reichweite gebeten – um Angriffe wie diesen vielleicht verhindern zu können.