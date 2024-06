Die russischen Luftangriffe sind weiterhin das große Problem für die Ukraine. Es fehle an Abwehrmöglichkeiten. Die Folgen: ein massiver Einbruch in der Energieversorgung und zivile Todesopfer.

Laut Dmytro Sacharuk, dem Geschäftsführer des ukrainischen Energieunternehmens DTEK, mangelt es weiterhin an Flugabwehrraketen. "Es scheint, dass für jede Rakete, die wir im Moment haben, fünf, sechs russische Raketen angreifen", sagte er der "Kyiv Post". Dabei bräuchte man, wenn zehn Raketen angreifen, mindestens zwölf zur Flugverteidigung, erklärt er weiter. Das Defizit sei also enorm.

Problem ist nicht neu

Dabei ist die Problematik nicht neu. Eine Analyse der ukrainischen Luftwaffe durch das "Wall Street Journal" hatte im Mai ergeben, dass in den sechs vorausgegangenen Monaten nur rund 46 Prozent der russischen Raketen abgefangen werden konnten. Zuvor wies bereits ein ukrainischer Soldat in einem Bericht der Luftstreitkräfte Ende April auf die "Hilflosigkeit wegen des Mangels an Flugabwehrraketen" hin, so der Nachrichtensender ntv.