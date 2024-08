Videotranskript lesen

Immer wieder greifen russische Truppen die ukrainischen Frontlinien mit Motorrädern an. Vor allem im Osten des Landes haben derartige Angriffe in den vergangenen Monaten zugenommen. Doch längst nicht alle Vorstöße sind auch erfolgreich.

Aufnahmen, die eine ukrainische Brigade veröffentlicht hat, sollen die Folgen eines zerschlagenen Angriffs zeigen.

In einem zusammengeschnittenen Video der 58. Motorisierten Brigade der Ukraine sind zahlreiche, offenbar zerstörte und verlassene Motorräder zu sehen. Pro-ukrainische Accounts sprechen von einem regelrechten "Motorradfriedhof".

Wann und wo die Aufnahmen entstanden sind, ist nicht bekannt. Militärbeobachter gehen jedoch davon aus, dass die 58. Brigade der Ukraine in der Region Donezk im Einsatz ist.

Russische Einheiten setzen die Motorräder ein, um schneller entlang der Front manövrieren zu können.

Dabei verzichten sie zugunsten der Geschwindigkeit auf Schutz.

Aufgrund der fehlenden Panzerung sind die Soldaten den ukrainischen Gegenangriffen nahezu schutzlos ausgeliefert.