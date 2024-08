Den Recherchen zufolge schickte Ospanow die Soldaten am Morgen des 4. Juli 2023 in einem Pick-up in die Region Donezk. Dort wurden sie in ein Privathaus geschickt, in dem dann "mindestens fünf F1-Handgranaten" detoniert wurden. Danach soll Major Evgeny Boriskin die noch lebenden Soldaten erschossen haben.