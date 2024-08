Betrieb an Flughäfen eingeschränkt Russland schießt ukrainische Drohnen bei Moskau ab Von dpa , reuters 21.08.2024 - 14:30 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ukrainische Soldaten starten eine Drohne (Archivbild): In der Nacht zu Mittwoch griffen ukrainische Drohnen auch Moskau an. (Quelle: Libkos/dpa) Kopiert News folgen

Es soll einer der bisher größten ukrainischen Angriffe auf Moskau gewesen sein: Russland hat ein knappes Dutzend Drohnen nahe der Hauptstadt vom Himmel geholt.

In Russland sind in der Nacht zum Mittwoch nach Angaben der Behörden mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen worden, die in Richtung Moskau unterwegs gewesen seien.

Einige davon gingen im Bezirk Podolsk nieder, der nur wenige Dutzend Kilometer südlich der Moskauer Stadtgrenze liegt, wie der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, mitteilte. Ihm zufolge wurden zehn Drohnen auf dem Weg nach Moskau abgefangen. Er sprach von einem der größten Drohnenangriffe auf Moskau überhaupt. Unabhängige Informationen oder Angaben der ukrainischen Streitkräfte dazu gab zunächst nicht.

Betrieb von Moskauer Flughäfen zeitweise eingeschränkt

Wegen des Drohnenangriffs auf Moskau hat es in der Nacht vorübergehend Einschränkungen des Betriebs von drei Flughäfen der Stadt gegeben. Wie die Flugaufsicht auf Telegram mitteilt, galten die Beschränkungen vier Stunden lang bis 06.30 Uhr (Ortszeit) für die Airports Wnukowo, Domodedowo und Schukowski. Am Hauptflughafen Scheremetjewo sei der Betrieb nicht eingeschränkt gewesen.

Video | Ukrainischer Drohnenangriff löst Großbrand in Russland aus Player wird geladen Quelle: t-online

Weitere Drohnen wurden der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Mittwoch in den Gebieten Tula und Brjansk abgeschossen. Nähere Angaben zum Typ der abgeschossenen Flugapparate gab es nicht. Im südrussischen Gebiet Rostow sei unterdessen eine Rakete abgeschossen worden.

Ukraine griff wohl Flugabwehrsystem in Rostow an

Der ukrainische Generalstab teilte mit, bei Nowoschachtinsk im Gebiet Rostow sei ein russisches Flugabwehrsystem S-300 angegriffen worden. Am vorgegebenen Ort seien Explosionen beobachtet worden, die Genauigkeit des Treffers werde noch analysiert. Russland setze das eigentlich zur Bekämpfung von Zielen in der Luft konstruierte System immer wieder auch zum Beschuss von Bodenzielen in der Ukraine ein. Gebäude würden zerstört, die Zivilbevölkerung terrorisiert, hieß es in der Mitteilung. Für die Angaben zu dem Angriff gab es keine unabhängige Bestätigung.