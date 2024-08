Selenskyj: Haben zwei weitere Orte in Kursk eingenommen

21.11 Uhr: Die Ukraine ist nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj in der russischen Oblast Kursk um bis zu drei Kilometer weiter vorgerückt. Dabei seien zwei weitere Siedlungen eingenommen worden, sagt er in seiner nächtlichen Ansprache. Eine Stellungnahme Russlands liegt zunächst nicht vor.

Ukraine: Belarussische Truppen marschieren an Grenze auf

20.10 Uhr: Das ukrainische Außenministerium meldet, dass Belarus seine Truppen an der Grenze zur Ukraine verstärkt. Belarus gebe an, dass es sich um eine Militärübung handele, so die Ukraine, doch das sei nur ein Vorwand. Daneben seien auch Söldner der ehemaligen russischen Wagner-Truppe erkannt worden.