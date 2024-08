Beschädigte Schiffe Russlands könnten nicht in den bedeutenden Hafen auf der besetzten Krim gebracht werden. Bereits seit Dienstag befinde sich Putins Flotte in einem Reparaturstau. Sewastopol war während des gesamten Krieges wiederholt Ziel von ukrainischen Raketen- und Drohnenangriffen.

Russland könnte nach Georgien ausweichen

Pletenchuk erklärte weiter, dass es für Russland aktuell logistisch nicht machbar sei, seine beschädigten Kriegsschiffe zu anderen Stützpunkten im Schwarzmeerraum zu verlegen. Infrage käme etwa Noworossijsk an der nordöstlichen Küste. Auch dieser Stützpunkt wurde bereits am 3. Juli vom ukrainischen Militärgeheimdienst angegriffen.

Das französische Militär-Nachrichtenportal "Naval News" berichtet, dass am 10. Juli ein russisches Kriegsschiff, das ursprünglich in Noworossijsk stationiert war, in den Hafen Otschamtschire verlegt wurde. Otschamtschire liegt in der völkerrechtlich umstrittenen Region Abchasien, die offiziell zu Georgien gehört, sich aber als unabhängig betrachtet und nur von wenigen Staaten anerkannt wird – unter anderem von Russland.