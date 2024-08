Videotranskript lesen

Ein vom ukrainischen Verteidigungsministerium auf X veröffentlichtes Video soll die erfolgreiche Abwehr eines russischen Vorstoßes auf ukrainische Stellungen in der Region Donezk zeigen.

In dem gut zweiminütigen, geschnittenen Video sind zahlreiche Drohnenangriffe auf Panzer der russischen Armee zu sehen.

Den ukrainischen Angaben zufolge haben 17 russische Kampffahrzeuge ukrainische Stellungen in Richtung der Stadt Kurachowe angegriffen.

Dabei sollen 13 der 17 eingesetzten Kampffahrzeuge, darunter zahlreiche Panzer, zerstört worden sein.

Die Soldaten der 46. Luftmobilbrigade der Ukraine hätten dafür FPV-Drohnen, Panzerabwehrraketen und Artilleriegeschosse eingesetzt, hieß es in einem Beitrag auf X.

Zudem seien einige Fahrzeuge der Angreifer durch Landminen zerstört worden.

Unabhängig überprüfen lassen sich solche Aufnahmen und Angaben zum Kampfgeschehen nicht.

Die Stadt Kurachowe liegt in der Region Donezk im Osten der Ukraine. Dort wurden vom ukrainischen Generalstab einmal mehr die derzeit schwersten Kämpfe gemeldet, insbesondere aus dem Raum Pokrowsk. Auf die strategisch wichtige Stadt rücken die russischen Streitkräfte seit Wochen stetig vor.