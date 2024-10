Videotranskript lesen

Eine neuartige Drohne erregt derzeit Aufsehen.

Ein Video zeigt, wie eine FPV-Drohne (First Person View) über eine Baumreihe fliegt.

Daraufhin entlädt die Drohne während des Fluges ein brennbares Gemisch über einem bewaldeten Gebiet.

Dadurch entstehen am Boden mehrere Brandherde.

Erstmals veröffentlicht wurde das Video auf Telegram von der Gruppe "No Chance" der 108. Brigade der Territorialverteidigung der ukrainischen Streitkräfte.

Aber auch über russische Social-Media-Accounts wird das Video verbreitet.

Woher genau die Aufnahmen stammen, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen.

Nach Recherchen soll die Drohne eine russische Stellung in der Oblast Saporischschja getroffen haben.

Unklar ist, ob sich Menschen unter den Bäumen befunden haben.

Welches Gemisch genau die Drohne abwarf, ist ebenfalls unklar.

Möglicherweise handelt es sich um eine Flüssigkeit, der Aluminium, Magnesium oder Thermit beigemischt ist.

Die Ukraine nutzt Thermitgranaten, die von Drohnen abgeworfen werden, schon länger.

Das Verteilen von brennendem Material ist laut Beobachtern aber neu.