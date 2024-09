Mindestens zwei Hochhäuser im Stadtteil Ramenskoje seien beschädigt worden, in mehreren Wohnungen seien Brände ausgebrochen, teilte der Moskauer Gouverneur Andrej Worobjow im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Eine 46-jährige Frau sei getötet und drei Menschen verletzt worden. 43 Bewohner des Stadtviertels seien in Notunterkünfte gebracht worden.

Flugverkehr zeitweise ausgesetzt

Drei Hauptstadtflughäfen haben nach den Angriffen über Stunden keine Starts und Landungen mehr zugelassen. Betroffen waren die Flughäfen Wnukowo, Domodedowo und Schukowski, teilte die russische Luftverkehrsbehörde Rosawiazija in Moskau mit. Demnach lief der Betrieb nur am größten Hauptstadtflughafen Scheremetjewo ungehindert weiter. Über 30 Inlands- und Auslandsflüge seien gestrichen worden.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte über Telegram mit, in der Umgebung der Hauptstadt seien mindestens 15 Drohnen abgeschossen worden. Einsatzkräfte seien an mehreren Orten der Region und in der Nähe des Flughafens Schukowo sowie in den Bezirk Domodedowo entsandt worden.