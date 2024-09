Die Ukraine will über dem Schwarzen Meer einen russischen Kampfjet abgeschossen haben. Die russische Darstellung des Gefechts aber lautet anders.

Die Ukraine und Russland haben sich nach übereinstimmenden Berichten im Schwarzen Meer ein See- und Luftgefecht geliefert. Allerdings erwähnten die Darstellungen beider Seiten jeweils nur einen Teil des Geschehens. Die Angaben der beiden Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Der Militärgeheimdienst der Ukraine teilte mit, bei einem Spezialeinsatz auf See sei es gelungen, einen russischen Kampfjet des Typs Su-30 mit einer tragbaren Flugabwehrwaffe – einem sogenannten MANPADS – abzuschießen. Der Kampfjet, der zum 43. separaten Regiment der russischen Seefliegerkräfte gehören soll, sei ins Meer abgestürzt. An Bord des Fliegers sollen zwei Crewmitglieder gewesen sein. Ob sie den Angriff überlebt haben, ist nicht bekannt.

Russland schickt offenbar Rettungsmission

Russland habe etwa drei Stunden später ein Transportflugzeug des Typs An-26 sowie Mi-8- und Ka-27-Hubschrauber zu einer Rettungsmission aufsteigen lassen, berichtete der Militärgeheimdienst weiter. Am Donnerstagmittag hätten sie rund 70 Kilometer nordwestlich des Kaps Tarchankut das Flugzeugwrack entdeckt. Weitere Angaben zu dem Einsatz in der Nacht auf Mittwoch wurden in Kiew nicht gemacht.