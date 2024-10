Mann fährt Fußgänger an und sticht zu

Gigantische Rauchwolke Warf Russland den "Vater aller Bomben" über Woltschansk ab? Von t-online , wan 04.10.2024 - 02:09 Uhr Lesedauer: 3 Min. Eine gigantische Rauchwolke soll eine Explosion nach einem Bombenangriff in der Region Charkiw zeigen. (Quelle: Telegram/Screenshot) Kopiert News folgen

Eine riesige Rauchwolke steigt über Ruinen auf. Ein Video soll einen russischen Angriff mit einer besonders starken Bombe zeigen.

Russland soll in der Region Charkiw eine der stärksten nicht-nuklearen Bomben eingesetzt haben. Es soll sich nach Berichten auf Telegram und in sozialen Medien um eine sogenannte Vakuumbombe gehandelt haben. Videos der ukrainischen Nachrichtenagentur InsiderUA auf Telegram zeigen eine Explosion, die sich in der Stadt Woltschansk, nordöstlich von Charkiw, ereignet haben soll.

Es soll sich dabei um eine ODAB-9000 gehandelt haben, eine bis zu neun Tonnen schwere Bombe, die nach Angaben des US-Magazins "Newsweek" in Militärkreisen auch der "Vater aller Bomben" genannt wird.

In dem Video sieht man einen Flugkörper, der in ein Stadtviertel einschlägt, das bereits zum großen Teil aus Ruinen besteht. Nach der Explosion steigt eine gigantische Rauchwolke auf. Eine Druckwelle trifft mehrere Gebäude in einem großen Umkreis.

Bombe zieht den Sauerstoff aus der Luft

Vakuumbomben sind Waffen, die eine besonders starke Explosion erzeugen, indem sie den Sauerstoff aus der Umgebungsluft zur Detonation nutzen. Beim Abwurf oder Abfeuern wird zuerst eine Wolke aus brennbaren Materialien (meist ein Aerosol aus Brennstoff) freigesetzt, die sich mit der Umgebungsluft vermischt. Diese Wolke kann in alle Gebäudeöffnungen oder Verteidigungsanlagen eindringen, die nicht vollständig abgedichtet sind. Sie wird anschließend gezündet, wodurch eine starke Explosion entsteht. Der Effekt wird durch die Einbeziehung des Sauerstoffs in der Umgebungsluft verstärkt.

Die Explosion erzeugt eine enorme Druckwelle, gefolgt von einem starken Unterdruck (Vakuum), da die Explosion den Sauerstoff aus der Umgebung verbraucht. Dies führt zu einem verheerenden Effekt auf Gebäude und menschliche Körper, die durch die Druckwelle und den plötzlichen Unterdruck schwer beschädigt werden.

Zweifel: War es wirklich eine ODAB-9000?

Im Jahr 2003 testeten nach einem Bericht der BBC die USA eine 9.800 Kilogramm schwere Bombe, die den Spitznamen "Mutter aller Bomben" erhielt. Vier Jahre später entwickelte Russland ein ähnliches Gerät, den "Vater aller Bomben". Dieser erzeugte eine Explosion, die der einer 44 Tonnen schweren konventionellen Bombe entsprach – und damit der größte nicht-nukleare Sprengsatz der Welt war.

Allerdings gibt es Zweifel am Einsatz einer ODAB-9000-Bombe. Aus Kreisen des ukrainischen Militärs sei für den Abwurf ein strategischer Bomber notwendig gewesen, man habe aber keinen auf den Radarschirmen gesehen, berichtet "Newsweek". Vakuumbomben wie die ODAB-1500 mit geringerem Gewicht könnten aber auch von Raketenwerfern abgefeuert werden, sagte Dr. Sidharth Kaushal, Forschungsstipendiat am britischen Royal United Services Institute, gegenüber "Newsweek". Es könne sich auch um eine FAB-9000 gehandelt haben, sagte der Experte. Diese sei ebenfalls eine besonders schwere Bombe mit neun Tonnen Gewicht.

"Russland verstärkt seine Luft- und Raketenaktivitäten sowohl in der Nähe der Frontlinien als auch in den hinteren Gebieten", so Kaushal gegenüber Newsweek. "Mit den Raketenangriffen im Hinterland der Ukraine soll das ukrainische Energienetz zerstört und die Vorräte vor dem Winter aufgebraucht werden."