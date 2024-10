Drohnen spielen im Ukraine-Krieg eine bedeutende Rolle. Sie werden zur Aufklärung eingesetzt, können aber auch Sprengladungen über gegnerische Stellungen abwerfen. Doch auf russischer Seite werden sie offenbar auch losgeschickt, um Jagd auf Zivilisten zu machen. In der Region Cherson soll es nach einem Bericht des "Kyiv Independent" eine "Menschen-Safari" geben, bei der russische Drohnen gezielt Menschen und Gebäude angreifen.

Olha Tschernischowa berichtete der Zeitung, dass sie an einem sonnigen Septembertag gerade ihr Auto verlassen hatte und zur Haustür ging, als es neben ihr eine Explosion gab. Ihr Fahrzeug war getroffen worden. Am selben Tag seien weitere Autos Ziel von Attacken aus der Luft gewesen, drei Menschen seien dabei verletzt worden. Die Polizei habe in ihrem Garten die Reste einer Granate gefunden.