Seit Anfang August führen ukrainische Streitkräfte eine Offensive in der russischen Grenzregion Kursk aus.



Mitte September kam der Vormarsch jedoch zunächst zum Erliegen, Moskaus Truppen starteten ihrerseits eine Gegenoffensive.



Ein russisches Drohnenvideo zeigt nun die Folgen abgewehrter ukrainischer Angriffe.



Die Aufnahmen, die die 106. russische Garde-Luftlandedivision in dieser Woche veröffentlichte, zeigen das Ausmaß der ukrainischen Verluste.



In dem rund einminütigen Video sind 17 zerstörte Fahrzeuge ausländischer Herkunft zu sehen, darunter der deutsche Schützenpanzer Marder, schwedische CV-90-Schützenpanzer sowie ein amerikanischer Schützenpanzer Bradley.



Der Einsatz der wertvollen Fahrzeuge unterstreicht laut dem US-Magazin "Forbes" die Bedeutung, die der ukrainische Generalstab der Offensive beimisst.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Samstag, Kiews Truppen würden ihre Stellungen in der Region Kursk halten und russische Gegenangriffe abwehren.



Die russische Armee hatte am Mittwoch mitgeteilt, sie habe in Kursk zwei Dörfer von der Ukraine zurückerobert.