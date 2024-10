Demnach soll Dmitiri Golenkow in dem kleinen Ort Suponewo in der Nähe der Gebietshauptstadt Brjansk erschlagen worden sein. Als Tatwerkzeug gilt ein Hammer. Der ukrainische Geheimdienst postete Bilder von der Leiche bei Telegram. Sie zeigen einen Mann auf dem Bauch liegend im Garten seines Hauses zwischen Apfelbäumen. Das Gesicht nach unten, der Hinterkopf ist blutüberströmt.

Pilot soll an Luftschlägen beteiligt gewesen sein

Golenkow soll unter anderem an der fürchterlichen Attacke auf ein Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Krementschuk im Juni 2022 beteiligt gewesen sein. Dabei starben mindestens 22 Menschen, 59 wurden zum Teil schwer verletzt. In der Shopping-Mall befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs bis zu 300 Zivilisten. Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte das Bombardement seinerzeit einen der "schamlosesten Terrorangriffe in der Geschichte Europas".