So waren die getöteten russischen Soldaten 2024 durchschnittlich 38 Jahre alt. In den ersten Monaten des Krieges lag das Durchschnittsalter der Opfer noch bei 21 Jahren. Auch die Zahl der Verluste hat sich zuletzt deutlich erhöht. Im Oktober starben 152 eindeutig identifizierbare russische Soldaten pro Tag, im September 140. Dagegen lagen die täglichen Verluste im vergangenen Jahr noch bei 90.

Mittlerweile sterben mehr Freiwillige

Der deutliche Anstieg der Verluste könnte laut des Berichts auf Offensivoperationen russischer Streitkräfte in der Region Donezk in der Ukraine zurückzuführen sein. So gab es jüngst Angriffe auf Vugledar, das Anfang Oktober eingenommen wurde, und Pokrowsk, wo die Kämpfe andauern. Auch eine verspätete Meldung der Verluste in Kursk und die Folgen der Sommeroffensive könnten demnach Grund für den Anstieg sein.