Im Osten der Ukraine konnten die russischen Truppen laut Militärbeobachtern und Angaben der Kriegsparteien zuletzt Geländegewinne verzeichnen. In der Region Donezk hätten die Kremltruppen die Ortschaften Makariwka und Hryhoriwka eingenommen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag mit.