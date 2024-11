Durchtrennte Ostseekabel Dann schaltete der China-Frachter die Überwachung aus

Von t-online , cc Aktualisiert am 28.11.2024

Die "Yi Peng 3" in der Nähe des Kattegat, vor der dänischen Insel Jütland. (Quelle: IMAGO/Mikkel Berg Pedersen)

Der Vorfall sorgte für Aufsehen: Zwei europäische Datenkabel werden in der Ostsee zerstört. In Verdacht steht ein chinesischer Frachter. Nun gibt es neue Indizien.

Über eine Strecke von mehr als hundert Meilen soll ein chinesisches Handelsschiff seinen Anker Mitte November über den Grund der Ostsee gezogen und dabei zwei wichtige Datenkabel zerstört haben, die für die digitale Infrastruktur in Europa von großer Bedeutung sind. Zu diesem Schluss kommen internationale Ermittler laut eines Berichts des "Wall Street Journal" (WSJ).

Der Verdacht, den die Ermittler hegen: Die Datenkabel wurden von der Besatzung an Bord absichtlich durchtrennt. Es soll sich wohl um Sabotage handeln, denn auf dem Frachter soll sich auch ein russischer Matrose aufgehalten haben. Hinter der Aktion vermuten westliche Geheimdienstexperten und Strafverfolgungsbehörden einen russischen Geheimdienst, der im Auftrag des Kremls handelte. Der Urheber der Aktion könnte also Wladimir Putin heißen.

Laut den Ermittlungen soll die "Yi Peng 3", ein mit russischen Düngemitteln beladener Großraumfrachter, am 15. November aus dem russischen Ostseehafen Ust-Luga in der Oblast Leningrad nahe der estnischen Grenze ausgelaufen sein. Am Abend des 17. November soll das Schiff abends gegen 21 Uhr den Anker gesetzt haben – zuvor hatte es den Transponder ausgeschaltet, der die Position des Schiffes sendet. Dennoch setzte der Frachter seine Fahrt fort, wie unter anderem aus Satellitenaufnahmen hervorgeht. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von einem "dunkeln Vorfall" ("dark incident").

Kurz darauf habe die "Yi Peng" dann in schwedischen Gewässern, zwischen Lettland und der Insel Gotland, das erste Datenkabel ("BCS") zerstört. Die Daten zeigten deutlich die Verlangsamung der Fahrt des Schiffes, wie das "WSJ" unter Berufung auf die Ermittler schreibt. Dennoch hielt der Kapitän nicht an, sondern fuhr weiter und durchtrennte sechs Stunden später auch das zweite Kabel ("C-Lion"), das auf dem Grund der Ostsee verlegt ist.

Chinesisches Unternehmen kooperiert mit Ermittlern

Nach mehr als 111 Kilometern mit heruntergelassenem Anker fuhr das Schiff dann einen Zick-Zack-Kurs und die Crew holte den Anker wieder ein. Dass das Ankern der "Yi Peng 3" aus Versehen geschehen sein könnte, halten Schifffahrtsexperten für äußerst unwahrscheinlich. "Angesichts der milden Wetterbedingungen und der überschaubaren Wellenhöhen scheint die Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Ankerziehens minimal", heißt es in einer Analyse von Kpler, einem Analyseunternehmen, das Echtzeitdaten über die internationale Schifffahrt bereitstellt, laut des "WSJ".

Inzwischen hat der chinesische Frachter erneut Anker gesetzt, diesmal steht das Schiff allerdings still, denn es wird durch eine europäische Flotte in internationalen Gewässern vor der dänischen Insel Jütland beobachtet. Unter anderem soll das deutsche Patrouillenschiff "Bamberg" an dem Einsatz beteiligt sein und den Vorfall mittels Unterwasserdrohnen aufklären helfen.