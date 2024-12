Videotranskript lesen

Die ukrainische Marine hat eigenen Angaben zufolge mehrere von Russland besetzte Ölplattformen im Schwarzen Meer angegriffen.

Das erklärte der Befehlshaber der Marine am Samstag.

Ein dazu in den sozialen Medien veröffentlichter Videozusammenschnitt soll die Angriffe zeigen. In dem Video sind zudem Explosionen und Brände auf mindestens drei Plattformen zu sehen.

Auffällig: Das ukrainische Militär hat offenbar Upgrades an den Seedrohnen durchgeführt. So dienen die unbemannten Boote nun offenbar auch als Startplattform und Mutterschiff für sogenannte FPV-Drohnen. Diese wurden bislang vor allem gegen Panzer und andere Militärfahrzeuge eingesetzt.

Ukrainischen Angaben zufolge wurden bei den Angriffen russische Überwachungssysteme auf den beschlagnahmten Gasplattformen vor der Küste der von Russland besetzten Krim zerstört.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Freitag, sechs Seedrohnen seien in der Nähe der Krim zerstört worden.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.