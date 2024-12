Entwicklungsministerin Svenja Schulze übergibt in der Ukraine ein Hilfspaket in Millionenhöhe. Sie kritisiert Russland scharf.

Deutschland leistet der Ukraine umfassende Hilfe für den kommenden Winter. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat bei einem Besuch in der Ukraine Teile eines Hilfspakets im Wert von 90 Millionen Euro übergeben, um die beschädigte Energieinfrastruktur wieder aufzubauen und die Menschen in Notfällen zu unterstützen.



Russland greift vermehrt Kraftwerke für die Strom- und Wärmeversorgung an. Dies geschehe mit "perfider Absicht", erklärte Schulze am Donnerstag vor Ort. Ziel Russlands sei es, die Menschen im Winter im Dunkeln frieren zu lassen.