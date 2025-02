Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Ukraine büßt Gelände ein, Hunderte Soldaten desertieren. Doch die Entwicklung einer Brigade macht Hoffnung.

Von außen setzt Russland die Ukraine unter Druck, doch auch im Inneren rumort es derzeit gewaltig: Zuletzt mehrten sich Berichte über Fahnenflucht und gleich zwei Brigaden fielen im vergangenen Monat auseinander.

Vor allem die in Frankreich ausgebildete Eliteeinheit "Anna von Kiew" stand dabei in der Kritik. Sie sollte eigentlich als Aushängeschild der ukrainischen Armee dienen, wurde dann aber vor allem für einen Skandal rund um mutmaßliche Deserteure und Ausrüstungsmangel bekannt (t-online berichtete).

Doch nun scheint die Armeeführung das Ruder herumreißen zu wollen. Mehrere Journalisten berichten unabhängig voneinander, dass die Brigade sich auf einem guten Weg hin zur Kampffähigkeit befinde.

Damit könnte die 155. Brigade doch noch zum gewünschten Vorbild werden – wenn auch anders als zuvor gedacht. Von ihrem Schicksal könnten andere lernen, wie eine Einheit aus der Krise geholt und wieder einsatzfähig werden kann. Denn die Rekrutierungs- und Materialprobleme betreffen auch andere Einheiten. Hinzu kommt deutliche Kritik am allgemeinen Führungsstil.

So berichteten der ukrainische Sender Hromadske und die US-Zeitung "Forbes" zu Beginn der Woche vom Auseinanderbrechen einer 157. mechanisierten Brigade. Eine Brigade der ukrainischen Armee besteht normalerweise aus rund 2.000 Soldaten. Die Brigaden mit den Nummern 150 bis 158 haben jedoch teils eine mehr als doppelt so große Truppenstärke.

Die Einheit hatte zuvor herbe Verluste erlitten – angeblich in Höhe von rund 40 Prozent der Truppenstärke. Bei den Gefechten an der Front bei Pokrowsk in Donezk sollen manche Soldaten beim bloßen Anblick der Schützengräben desertiert sein. Ein Angehöriger einer der Soldaten berichtete im Anschluss, dass die Einheit kein ausreichendes Training erhalten habe und trotzdem an den hart umkämpften Frontabschnitt geschickt wurde.

Gerade den eilig neu gebildeten Brigaden fehlt es dabei an erfahrenen Soldaten und Kommandeuren. Oberstleutnant Denis Prokopenko, der mit seiner Einheit die Verteidigung von Mariupol im Frühjahr 2022 verantwortete, sagte vor knapp zwei Wochen, dass einigen der jungen Kommandeure grundlegende Kenntnisse fehlten. So wüssten sie teils nicht, wie eine Verteidigungslinie anzulegen sei, wie der Beschuss einer Einheit koordiniert werde oder wie mit knappen Ressourcen für die Einheit umgegangen werden müsse.

Doch auch mit älteren Kommandeuren läuft nicht alles glatt, denn ihr Führungsstil ist noch von der sowjetischen Ausbildung geprägt und steht deshalb in der Kritik. Franz-Stefan Gady vom International Institute for Strategic Studies (IISS) erklärt, dass damals die militärische Entscheidungsgewalt "stark zentralisiert" war und sich Befehlshaber "oft weit entfernt vom Schlachtfeld befunden haben". Das sei heute nicht mehr passend und wenig effizient. Teils verbreite dieses Verhalten auch eine Stimmung der Angst.

Riesiger Personalbedarf

Was also stimmt Beobachter nun so optimistisch, dass es zu einer Trendwende kommen könnte? Der ukrainische Kriegskorrespondent Andriy Tsaplienko teilte nach einem Frontbesuch am Mittwoch folgende Einschätzung zur Brigade "Anna von Kiew" auf Telegramm: "Die Leute kehren in die Brigade zurück." Und weiter: "Es sind Leute, die mobilisiert wurden und nun gelernt haben, mit ihrer neuen Ausrüstung umzugehen … sie haben es geschafft, ihr Einsatzgebiet zu stabilisieren."

Darin klingen bereits zwei wesentliche Punkte an: Zum einen brauchen die Einheiten genug Personal und zum anderen muss dieses entsprechend geschult sein. Damit geht die jüngste Entscheidung von Präsident Wolodymyr Selenskyj einher, zunächst keine neuen Brigaden formen zu wollen, sondern neue Soldaten zunächst in bestehende Einheiten zu integrieren.