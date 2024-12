Videotranskript lesen

In Grosny, der Hauptstadt Tschetscheniens, kam es zu mehreren Drohneneinschlägen.

Laut oppositionellen Telegram-Kanälen waren ein Armeecamp und ein Stützpunkt einer Polizeieinheit Ziel der Angriffe.

In den sozialen Medien kursieren Videos, die den Moment der Explosion zeigen.

Es wird vermutet, dass es sich bei der Drohne um ein ferngesteuertes Leichtflugzeug handelte, das zu einer Langstrecken-Kamikaze-Drohne umgebaut wurde.

Die Behörden in Grosny haben sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert.

Es ist bereits der dritte mutmaßliche ukrainische Angriff auf Tschetschenien in diesem Monat.

Vor wenigen Tagen waren bei einer ähnlichen Attacke mehrere Soldaten verletzt worden.

Der Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow, der als treuer Unterstützer von Wladimir Putin gilt, hatte daraufhin Vergeltung angekündigt.

Tschetschenien spielt im Krieg gegen die Ukraine eine bedeutende Rolle, da es verhältnismäßig viele Soldaten entsendet.