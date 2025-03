Russland will Finanz-Comeback – doch daraus wird nichts

Es klingt zunächst nach einem Erfolg für die US-Diplomatie unter Präsident Trump: Bei den von Washington geleiteten Gesprächen in Saudi-Arabien haben sich die Ukraine und Russland auf einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer geeinigt, auch Energieanlagen sollen von Angriffen ausgenommen werden. Doch Russland will sich nur unter Bedingungen an die Vereinbarungen halten – Bedingungen, die kaum zu erfüllen sind.