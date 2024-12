Der russische General Igor Kirillow, der am 17. Dezember 2024 in Moskau durch eine Sprengsatzexplosion ums Leben kam, wird für den massiven Einsatz verbotener Chemiewaffen in der Ukraine verantwortlich gemacht. Nun zeigt eine Recherche von United 24 Media", welche Waffen er eingesetzt haben soll. Kirillow leitete die russischen Strahlenschutz-, Biologie- und Chemietruppen und wurde kurz vor seinem Tod in Abwesenheit wegen Kriegsverbrechen angeklagt.