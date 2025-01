Videotranskript lesen

Ukrainische Streitkräfte haben in der Nacht auf Dienstag eine massive Serie von Drohnen- und Raketenangriffen auf Ziele tief im russischen Hinterland ausgeführt.

Laut russischen Kriegsbloggern schoss Russland mehr als 200 ukrainische Drohnen und fünf in den USA hergestellte ATACMS-Raketen ab.

Es ist der bisher größte ukrainische Angriff auf russisches Gebiet.

Unter anderem wurden auch Sprengstoffanlagen und Treibstoffdepots getroffen.

Ukrainische Medien berichten von mindestens sieben Bränden in russischen Regionen.

Aufnahmen, die sich in den sozialen Medien verbreiteten, sollen einen massiven Brand einer Ölraffinerie in der Region Saratow zeigen.

Die örtlichen Behörden haben keine weiteren Einzelheiten über den angegriffenen Standort bekannt gegeben.

Zum Einsatz kam laut russischer Militärblogger auch der neuartige Drohnentyp “Peklo”, ukrainisch für “Hölle”.

Laut ukrainischen Angaben kann die Raketen-Drohne Ziele in 700 Kilometern Entfernung treffen – etwa doppelt so weit wie die von westlichen Verbündeten gelieferten Raketen.