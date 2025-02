Ukraine: Russland greift Notunterkunft in Kursk an

Aktualisiert am 01.02.2025 - 21:23 Uhr

Aktualisiert am 01.02.2025 - 21:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Foto feuert ein russischer Mehrzweckraketenwerfer auf ukrainische Stellungen in der Region Kursk in Russland. (Quelle: Russian Defense Ministry Press Service/ap)

Bei einem Angriff auf eine Notunterkunft in Sudscha sollen fast 100 Menschen verschüttet worden sein. Das Gebäude diente vor allem älteren Zivilisten als Zufluchtsort.

Russland hat nach Angaben der ukrainischen Armee ein als Vertriebenenunterkunft genutztes Schulgebäude in der Stadt Sudscha im von Kiew kontrollierten Teil der russischen Region Kursk angegriffen.

95 Menschen waren unter den Trümmern eingeschlossen, wie der ukrainische Armeesprecher in der Region, Oleksiyj Dmytraschkiwsky, am Samstagabend bei Telegram mitteilte. Seinen Angaben zufolge waren in der Schule vor allem ältere Zivilisten untergebracht, die meisten von ihnen seien bettlägrig gewesen.