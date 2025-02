US-Regierungsmitglieder, darunter Trumps Gesandter für die Ukraine, Generalleutnant a.D. Keith Kellogg, wollen diese Woche auf der Münchner Sicherheitskonferenz über mögliche Waffenkäufe sprechen, so die Insider. Die US-Regierung sieht den Insidern zufolge ein Waffenkaufgeschäft mit Europa als mögliche Lösung an, die es Washington ermöglicht, Kiew zu unterstützen, ohne dass der amerikanische Steuerzahler dafür Geld ausgeben muss. Die ukrainische Botschaft in Washington reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Treffen mit Trump?

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor angekündigt, dass Unterhändler von Trump noch diese Woche zu Gesprächen in die Ukraine reisen werden. "Noch vor der Münchner Konferenz werden in dieser Woche einige Leute aus Trumps Team, ernsthafte, in der Ukraine sein", sagt er in einem Video der Nachrichtenagentur Unian.