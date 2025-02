Die Ukraine muss in Kursk weitere Rückschläge hinnehmen. Präsident Selenskyj spricht aber von einem Erfolg an einem anderen Ort.

Selenskyj: Es gibt ein gutes Ergebnis an der Front

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat hingegen ohne nähere Details von Erfolgen seiner Truppen an der Front im Osten des Landes berichtet. "Es gibt ein gutes Ergebnis an der Front", sagte Selenskyj in einem Video, das offensichtlich in einem Zug aufgenommen wurde. Den Ort wolle er nicht nennen. "Aber ich möchte unseren Jungs vom 425. separaten Angriffsregiment danken – eure Stärke ist wirklich wichtig. Gut gemacht!"