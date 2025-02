Vormarsch an allen Fronten angekündigt

Ein russischer Soldat in Kursk (Archivbild): Nach eigenen Angaben hat Russland einen Großteil des verlorenen Gebietes wieder zurückgewonnen. (Quelle: IMAGO/Sergey Bobylev/imago)

Mit dem Vorstoß in Kursk war der Ukraine im Sommer ein überraschender Erfolg gelungen. Nun hat Russland offenbar einen Großteil des Gebietes zurückerobert.

Russland rückt nach eigenen Angaben im Krieg gegen die Ukraine an allen Fronten voran. Seit Beginn einer neuen Offensive im Februar 2024 sei die Ukraine vollständig in die Defensive gedrängt worden, sagte ein ranghoher russischer General. In der russischen Grenzregion Kursk hätten die Streitkräfte mehr als 800 Quadratkilometer zurückerobert. Das seien rund zwei Drittel des Gebiets, das die Ukraine seit Beginn ihres überraschenden Vorstoßes im August eingenommen habe.