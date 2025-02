Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin schickt russische Soldaten nach Nordkorea

Verwundete Russen werden in Nordkorea behandelt. Putin soll am Jahrestag der Invasion Sieg ausrufen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Putin schickt verwundete Russen nach Nordkorea

Russland und Nordkorea bauen ihre strategische Partnerschaft weiter aus. So werden nun verletzte russische Soldaten in nordkoreanischen Krankenhäusern behandelt. Der russische Botschafter in Nordkorea, Alexander Mazegora, erklärt: "Es ist ein Beispiel für ein brüderliches Verhalten, dass nun Hunderte Soldaten Rehabilitation in Sanatorien und Krankenhäusern in Nordkorea durchlaufen".

Wie der oppositionelle Radiosender "Echo" berichtet, sollen die verlegten Soldaten nicht glücklich über ihre Behandlungen in Nordkorea sein. So wird, laut Berichten von Soldaten, jedem Soldaten das Handy abgenommen, sowie ein Aufpasser zur Seite gestellt ohne den sie sich nicht bewegen können. Auch die Qualität der Behandlung wird bemängelt. So erklärt ein Soldat: "Auch wenn die Nordkoreaner sehr freundlich waren und mein Bett – wie in einem guten Hotel – machten, wenn ich das Zimmer verließ, befindet sich deren Medizin auf einem veralteten sowjetischen Niveau“

Trump: Nehmen von Ukraine-Bodenschätzen "alles, was wir bekommen können"

US-Präsident Donald Trump sagt, man stehe kurz vor einer Einigung mit der Ukraine über die Aufteilung von Einnahmen aus ukrainischen Bodenschätzen als Teil der Bemühungen zur Beendigung des Krieges. "Ich denke, wir stehen kurz vor einer Einigung", sagte Trump bei einer Veranstaltung von Konservativen am Rande von Washington. Die USA wollten die Milliarden Dollar an Militärhilfe zurückerhalten, die sie der Ukraine im Kampf gegen die russischen Eindringlinge gewährt hätten. Die Vereinigten Staaten würden dabei nach Seltenen Erden und Öl fragen oder "alles, was wir bekommen können".

Ein Toter durch russische Luftangriffe auf die Ukraine

Bei mehreren russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf Kiew und andere Teile der Ukraine ist nach Behördenangaben in der Nacht ein Zivilist in Krywyi Rih getötet worden. In der Hauptstadt Kiew beschädigten die Angriffe, die in mehreren Wellen erfolgten, Wohnhäuser und Autos, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram erklärt. Verletzte habe es dort nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben.

Bei einem Drohnenangriff auf die Region Odessa im Süden des Landes an der Schwarzmeerküste seien drei Menschen verletzt worden, als ein Privathaus in Brand gerät, teilt der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, auf Telegram mit. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge galt in Kiew sowie in Zentral- und Ostukraine rund sechs Stunden lang Luftalarm.

Mehrere ukrainische Drohnen greifen Russland an

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 20 ukrainische Drohnen abgeschossen. Die Flugkörper seien über sechs Regionen des Landes von der Luftabwehr abgefangen und zerstört worden, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Ostukraine: Tote nach russischen Luftangriffen

Infolge russischer Luftangriffe sind in der ostukrainischen Industriestadt Kostjantyniwka mindestens zwei Menschen getötet worden. Vier weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur des Gebiets Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mitteilt. Nach den Luftangriffen vom Morgen sei die Suche nach Verschütteten noch im Gange.