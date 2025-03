Ukraine greift Ölraffinerie in Russland an

Immer wieder greift die ukrainische Armee Ziele in Russland an, um Nachschubwege abzuschneiden. Diesmal soll dabei eine Raffinerie getroffen worden sein.

Ukrainische Drohnen haben in der Nacht nach ukrainischen Angaben eine russische Ölraffinerie in Samara an der Wolga angegriffen. Der Leiter des staatlichen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation in Kiew, Andrij Kowalenko, bestätigte den Angriff auf die Anlage in der Stadt Nowokuibyschewsk. Die Raffinerie sei für die russische Armee von strategischer Bedeutung, weil sie deren stabile Versorgung mit Treibstoff sicherstelle, schrieb Kowalenko bei Telegram.