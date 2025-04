Der hochrangige russische Militäroffizier Jaroslaw Moskalik ist bei einem Anschlag ums Leben gekommen. In der Stadt Balaschicha in der Region Moskau explodierte im Hof eines Hauses ein Auto, berichten die Telegram-Kanäle "Mash", "Baza" und "Shot", die den russischen Sicherheitskräften nahestehen. Moskalik war stellvertretender Leiter der Hauptoperationsdirektion des Generalstabs der russischen Streitkräfte.

Die Explosion soll am Freitagmorgen gegen 10.40 Uhr Ortszeit am Bulvar Nesterova in Balaschicha passiert sein. Balaschicha ist eine Großstadt in Russland, rund 20 Kilometer von der Hauptstadt Moskau entfernt.