Mehr als 12.000 Panzerfahrzeuge hat Russland in der Ukraine schon verloren. Die jüngsten Angriffe wirken beinahe verzweifelt – oder steckt dahinter eine neue Taktik?

Als Russland vor mehr als drei Jahren die Ukraine überfiel, standen Kremlchef Putin noch die gewaltigen Waffenarsenale der Sowjetunion zur Verfügung. Doch davon scheint inzwischen nicht mehr viel übrig zu sein. Statt mit gepanzerten Fahrzeugen vorzurücken, stürmen die Russen immer häufiger auf Motorrädern, Quads oder in schrottreifen Kleinlastern auf die ukrainischen Stellungen zu.

Mehr als 12.000 Kampf- und Schützenpanzer sowie gepanzerte Truppentransporter hat Russland in dem Krieg nach Angaben der unabhängigen Dokumentationsinitiative Oryx schon verloren. Und Oryx listet nur Verluste auf, die bildlich dokumentiert sind. Die Verluste könnten also noch höher sein. So wirken die jüngsten Aktionen der Russen zunehmend verzweifelt.