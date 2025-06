Nach einem russischen Raketenangriff auf ein ukrainisches Ausbildungsgelände mit zahlreichen Opfern hat der Kommandeur des ukrainischen Heeres seinen Posten aufgegeben. General Mychajlo Drapatyj erklärte am Sonntag, er übernehme die Verantwortung für den Angriff, bei dem mindestens zwölf Soldaten getötet und mehr als 60 weitere verletzt worden seien.

Während des Luftalarms habe es keinen Appell oder eine Massenversammlung gegeben, so das Militär. Ein Großteil des Personals sei nach dem Luftalarm in Schutzräumen gewesen. Der Vorfall werde untersucht.

Ukrainischer Kommandeur tritt zurück

Drapatyj schrieb auf Facebook, er habe es versäumt, die Umsetzung seiner Befehle sicherzustellen. Wörtlich erklärte er: "Ich habe keinen Druck ausgeübt, nicht überzeugt und die Einstellung zu den Männern in den Reihen nicht geändert. Dafür trage ich die Verantwortung."

Ort und Zeitpunkt des Angriffs nannte das ukrainische Militär nicht. Der Angriff ereignete sich jedoch am Sonntag.

Russland hatte zuletzt seine Luftangriffe verstärkt, unter anderem auf Kiew und Odessa. In der Ostukraine wird eine neue russische Offensive in der Region Sumy befürchtet. Diplomatische Bemühungen um eine Waffenruhe laufen bislang ohne greifbare Ergebnisse. Für Montag ist ein weiteres Treffen in Istanbul geplant.