Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: Gas könnte knapp werden

Von t-online Aktualisiert am 03.06.2025 - 04:03 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz in Litauen. Er räumt ein, dass die Gasversorgung gefährdet sein könnte. (Quelle: IMAGO/Ukrainian Presidential Office/imago)

News folgen Artikel teilen

Delegationen von Russland und der Ukraine haben eine Stunde verhandelt. Jetzt sind die Gespräche schon wieder beendet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj warnt vor Gasknappheit

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor einer Gasknappheit in der Ukraine. "Es gab großangelegte Angriffe auf unsere Gasspeicher und Produktionsanlagen. Wir haben einen Teil unserer Kapazitäten verloren und versuchen, sie langsam wiederherzustellen", zitiert die ukrainische Prawda den Präsidenten. Bislang fehle aber eine große Menge Gas, um den Bedarf zu decken.

Deshalb könne es zu einer Knappheit kommen, warnte Selenskyj. Die Regierung überlege, ob man eine Milliarde Dollar ausgebe, um Gas von anderen Ländern zu kaufen. Gespräche gab es bereits mit dem norwegischen Premierminister. Die Ukraine könnte bald damit beginnen, zusätzlich zu ihren derzeitigen Gasimporten aus Ungarn, Polen und der Slowakei Gas über den transbalkanischen Korridor unter anderem aus Griechenland und der Türkei zu importieren.

Kupjansk beschossen - zwei Tote

Bei der ostukrainischen Stadt Kupjansk sind zwei Frauen durch russischen Beschuss getötet worden. Der Vorfall habe sich in der Siedlung Kiwschariwka ereignet, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Charkiw bei Telegram mit. Der Ort befindet sich knapp sieben Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Fünf Tote nach russischen Angriffen

Aus verschiedenen Teilen der Ukraine werden erneut russische Angriffe gemeldet. Mindestens fünf Menschen seien durch russischen Beschuss im Osten des Landes in verschiedenen Frontgebieten getötet worden, teilen Behördenvertreter mit.

Ukraine zu Nato-Gipfel eingeladen

Die sich gegen Russland verteidigende Ukraine hat eine Einladung zum kommenden Nato-Gipfel in Den Haag erhalten. "Wir sind zum Nato-Gipfel eingeladen worden. Ich denke, das ist wichtig", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Journalisten. Die Einladung sei bei seinem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Vilnius erfolgt. Außenminister Andrij Sybiha sei mit der Vorbereitung des Treffens beauftragt worden. Ob Selenskyj selbst in die Niederlande reist, ließ er offen. Der Gipfel der Mitgliedsstaaten des Militärbündnisses Nato ist in knapp drei Wochen in Den Haag geplant.

Dienstag, 3. Juni

Gespräche zwischen Russland und Ukraine beendet

Die zweite Verhandlungsrunde zwischen Russen und Ukrainern über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass die Gespräche abgeschlossen seien und er von Verteidigungsminister Rustem Umjerow, der die Delegation Kiews anführte, einen vollständigen Bericht erwarte. Es seien Dokumente ausgetauscht worden und vorbereitet werde ein neuer Austausch von Kriegsgefangenen, sagte Selenskyj in der litauischen Hauptstadt Vilnius bei einem Besuch.

Das Gespräch in Istanbul habe etwa eine Stunde gedauert, berichteten die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass und die Agentur Interfax unter Berufung auf eigene Quellen. Eine Fortsetzung im weiteren Tagesverlauf sei nicht vorgesehen. Russland wollte ein Memorandum übergeben über eine mögliche Beendigung des Krieges.

Nach massiven Angriffen: Jetzt verhandeln Russland und die Ukraine wieder

Die neuen direkten Verhandlungen zwischen Russen und Ukrainern über ein Ende des Krieges haben begonnen. Delegationen beider Seiten kamen im Istanbuler Çırağan-Palast unter türkischer Führung zusammen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Beide Seiten haben in separaten Erklärungen ihre Forderungen für ein Ende der Kampfhandlungen formuliert. Die Positionen liegen bisher allerdings weit auseinander.

Die Ukraine, die seit gut drei Jahren eine Invasion Russlands abwehrt, fordert auf der Grundlage eines US-Vorschlags eine international überwachte bedingungslose 30-tägige Waffenruhe als Einstieg in Friedensverhandlungen. Russland knüpft eine Waffenruhe an Bedingungen. So soll die Ukraine auf westliche Waffenlieferungen verzichten und die Mobilmachung einstellen. So will Moskau verhindern, dass Kiew eine Feuerpause zum Kräftesammeln im Krieg nutzt.

Kurz vor dem Treffen in Istanbul hatten beide Kriegsparteien ihre gegenseitigen Angriffe massiv ausgeweitet – mit Opfern und Schäden auf beiden Seiten.

Drei Nato-Staaten fordern Beitritt der Ukraine

Die nordischen, baltischen und zentraleuropäischen Nato-Mitgliedstaaten treten für die Aufnahme der Ukraine in die transatlantische Allianz ein. Das geht aus einer Erklärung Polens, Rumäniens und Litauens nach einem Gipfeltreffen der sogenannten B9- und nordischen Staaten hervor.

Russische Delegation ebenfalls in Istanbul gelandet

Die russische Delegation für die Verhandlungen mit der Ukraine ist in Istanbul eingetroffen, wie die amtliche Nachrichtenagentur RIA berichtete. Die Delegation wird von Kreml-Berater Wladimir Medinski geleitet.

Ukrainische Delegation zu Waffenruhe-Gesprächen in Istanbul eingetroffen