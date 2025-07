Ein ukrainischer politischer Gefangener stirbt. Die EU will, dass das Vereinigte Königreich in den Verteidigungsfonds einzahlt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Großbritannien soll offenbar in EU-Verteidigungsfonds einzahlen

Die Europäische Union plant laut einem Bericht der "Financial Times", Großbritannien an den Kosten von Waffen zu beteiligen, die über einen EU-geführten Verteidigungsfonds gekauft werden. Britische Unternehmen könnten demnach einen Anteil am Wert der Waffen an Brüssel zahlen müssen. Diese Pläne sind Teil eines größeren Projekts zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Europa als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland.