Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine-General: Krieg mit Russland könnte bis 2034 dauern

Von t-online Aktualisiert am 25.07.2025 - 09:15 Uhr Lesedauer: 15 Min.

Walerij Saluschnyj: Der ukrainische General und Diplomat warnt vor einem langen Krieg mit Russland. (Quelle: IMAGO/Thomas Krych)

Selenskyjs Gesetz stellt Korruptionsbekämpfer zufrieden. OSZE: Russlands Umgang mit Kriegsgefangenen muss untersucht werden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

General warnt: Krieg könnte bis 2034 dauern

Der frühere ukrainische Generalstabschef und heutige Botschafter in Großbritannien, Walerij Saluschnyj, rechnet mit einem langwierigen Fortbestehen des russischen Angriffskriegs gegen sein Land. In einem Interview mit dem ukrainischen Nachrichtenportal "LB.ua" sagte Saluschnyj: "Der Krieg begann 2014. Wenn Gott will, endet er 2034." Ein rasches Ende sei ohne fundamentale Änderungen in der Verteidigungsstrategie unwahrscheinlich.

Saluschnyj sprach von einem grundsätzlichen Wandel auf dem Schlachtfeld. Seit 2024 setze Russland verstärkt auf eine Abnutzungstaktik statt direkter Angriffe. Die Frontlinie diene heute primär dem Töten, so der ehemalige Oberkommandierende: "2022 fuhren die Panzer vorneweg, jetzt folgen sie den Soldaten." Die russische Kriegsführung richte sich zunehmend gegen die zivile Infrastruktur und versuche, militärische wie gesellschaftliche Schwächen der Ukraine auszunutzen.

Um dieser Entwicklung zu begegnen, fordert Saluschnyj eine Reform der ukrainischen Mobilisierungsstrategie sowie eine Neuausrichtung der Verteidigung. Nur ein technologisch überlegener, langfristig tragfähiger Verteidigungsansatz könne Russland entgegenwirken.

Selenskyjs Gesetz stellt Korruptionsbekämpfer zufrieden

Nach einer großen Protestwelle hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein neues Gesetz zur Wiederherstellung der Vollmachten und der Unabhängigkeit von Antikorruptionsbehörden im Parlament eingereicht. "Der Gesetzentwurf stellt alle prozessualen Vollmachten wieder her und garantiert die Unabhängigkeit vom Nationalen Antikorruptionsbüro (NABU) und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP)", schrieben die beiden Behörden nach Bekanntwerden des Gesetzestextes auf ihren Telegramkanälen. NABU und SAP waren demnach an der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs beteiligt.

Ein Zeitpunkt der Abstimmung war zunächst nicht klar. Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk versprach bei Facebook, das Dokument in der nächsten Parlamentssitzung zur Abstimmung zu stellen. Abgeordneten zufolge ist die Oberste Rada allerdings erst einmal bis Mitte August in den Sommerferien.

Bei einer Verabschiedung der Novelle durch die Oberste Rada würde damit ein erst am Dienstag im Eilverfahren beschlossenes Gesetz korrigiert. Das umstrittene Gesetz hatte die beiden Organe faktisch der Generalstaatsanwaltschaft unterstellt. Daraufhin gab es landesweit Proteste mit Tausenden Teilnehmern, die eine Wiederherstellung der Vollmachten für NABU und SAP forderten.

OSZE: Russlands Umgang mit Kriegsgefangenen muss untersucht werden

Die Niederlande und 40 weitere Staaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fordern eine unabhängige Untersuchung mutmaßlicher Folter und Misshandlung ukrainischer Kriegsgefangener durch russische Streitkräfte. "Durch die Aktivierung des sogenannten 'Moskauer Mechanismus' leisten die Niederlande und die Partnerländer einen Beitrag zur Wahrheitsfindung und zur Rechenschaft für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine", teilt der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp auf X mit. Welche Länder sich dem Antrag angeschlossen haben, führt er nicht aus.

Die OSZE ist eine Organisation von 57 Staaten, der neben Ländern in Europa, Zentralasien und Nordamerika auch die ehemaligen Gegner des Kalten Krieges, die USA und Russland, angehören. Russland

Ukraine: Fünf Tote bei russischen Angriffen

Bei russischen Angriffen in verschiedenen Regionen der Ukraine sind laut ukrainischen Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Die Behörden in der nordostukrainischen Region Charkiw meldeten am Donnerstag, die Leichen eines Paars und dessen 36-jährigen Sohnes unter den Trümmern eines Hauses in Pidlyman gefunden zu haben. Die Familie sei dorthin geflohen, nachdem russische Truppen ihr Heimatdorf eingenommen hatten. In der ostukrainischen Region Donezk wurden den Behörden zufolge zwei Frauen getötet.