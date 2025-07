Newsblog zum Ukraine-Krieg Kurz nach den Friedensgesprächen schickt der Kreml Raketen

Von t-online Aktualisiert am 24.07.2025 - 08:28 Uhr Lesedauer: 12 Min.

Auf diesem vom ukrainischen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellten Foto löschen Feuerwehrleute brennende Autos nach einem russischen Angriff. (Quelle: Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa)

News folgen Artikel teilen

Nur wenige Stunden nach den Friedensgesprächen in Istanbul schickt der Kreml Drohnen und Raketen. Trump preist ein Abkommen mit der Nato. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 24. Juli

Loading...

Nach Verhandlungen: Mindestens zehn Verletzte durch russische Angriffe

Bei erneut massiven russischen Angriffen aus der Luft sind in mehreren Städten der Ukraine mindestens zehn Menschen verletzt worden. In der Großstadt Tscherkassy nördlich von Kiew habe es sieben Verletzte gegeben, teilte Bürgermeister Anatoli Bondarenko mit. "Darunter ist auch ein Kind", schrieb er auf Telegram. Die Stadt wurde unter anderem mit Raketen beschossen. Die Feuerwehr musste an verschiedenen Orten Brände löschen, die Energieversorgung im Stadtzentrum fiel aus.

In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde der bekannte Markt Priwos durch die Angriffe in Flammen gesetzt. Schwer getroffen wurde zudem ein neunstöckiges Wohnhaus, wo über mehrere Etagen Wohnungen ausbrannten. Auch ein Einfamilienhaus und eine Tankstelle wurden zerstört. Nach bisherigem Stand wurden laut Behörden drei Menschen in der Stadt verletzt, die Einsatzkräfte suchen aber in den Trümmern noch nach möglichen weiteren Opfern.

In der benachbarten Gebietshauptstadt Mykolajiw sind nach Angaben von Militärgouverneur Witalij Kim durch Drohnenangriffe ebenfalls mehrere Brände ausgebrochen. Bei den Attacken sei vorläufigen Angaben aber nur Sachschaden an Wohn- und Lagerhäusern entstanden. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, schrieb er.

Russland meldet zwei Tote

Bei einem nächtlichen ukrainischen Drohnenangriff in Russland im Badeort Sotschi am Schwarzen Meer ist nach russischen Angaben eine Frau getötet worden. Die Zivilistin sei durch herabfallende Trümmerteile umgekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das regionale Krisenzentrum. Eine weitere Frau sei schwer verletzt worden, hieß es.

Tass meldete zudem den Tod eines Zivilisten im russisch besetzten Gebiet Donezk im Osten der Ukraine. Dieser sei bei einem ukrainischen Angriff auf eine Wohnsiedlung in Horliwka getötet worden, hieß es unter Berufung auf die russische Besatzungsverwaltung.

Die Darstellung konnte nicht unabhängig überprüft werden. Von ukrainischer Seite gab es dazu zunächst keine Angaben.

Trump preist Abkommen zum Kauf von Waffen für die Ukraine

US-Präsident Donald Trump stellt auf einer Konferenz in Washington ein kürzlich geschlossenes Abkommen zwischen den USA und der Nato heraus. Danach werden europäische Verbündete amerikanische Waffen kaufen und an die Ukraine liefern. "Sie werden den USA 100 Prozent der Kosten für alle militärischen Ausrüstungsgüter bezahlen, und ein Großteil davon wird an die Ukraine gehen", sagte Trump in einer Rede auf einer Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz.

Erneute Drohnenangriffe kurz nach Friedensgesprächen

Nur wenige Stunden nach dem Ende der Friedensgespräche in Istanbul melden die Ukraine und Russland erneute Drohnenangriffe. Der Regionalgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, teilt mit, russische Drohnen hätten Brände in einem mehrstöckigen Wohnhaus, an einem Kiosk und an einer Tankstelle ausgelöst. Auch die zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Altstadt Odessa sei getroffen worden.

Über mögliche Opfer gebe es noch keine Details. Russische Behörden berichten indessen, ukrainische Drohnen hätten Gebiete im Süden Russlands am Schwarzen Meer angegriffen. Dabei sei eine Person getötet und eine weitere verletzt worden. Zudem habe eine Drohne ein Öllager südlich des Ferienorts Sotschi getroffen.

Merz und Macron wollen mit Selenskyj über Korruption sprechen