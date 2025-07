Zuletzt hatten negative Schlagzeilen zur wirtschaftlichen Lage bestimmt. So musste Staatschef Wladimir Putin den Mangel an Kartoffeln einräumen. Zudem verstärkten sich Anzeichen der Rezession. Ökonomen warnten vor einem Ausgreifen der Krise auf den Bankensektor. So sagte Wasily Astrow vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche der Zeitung "Financial Times". Er halte die Lage im Bankensektor derzeit insgesamt für unkritisch. "Sollte die Zentralbank jedoch zu langsam oder zu lange mit der Lockerung warten, könnte die Situation problematisch werden".