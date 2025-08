Putin spricht von "stabilem Frieden" – und will Ziele nicht ändern

An einem idyllischen Ort spricht Kremlchef Putin über den Krieg gegen die Ukraine. Versteckt hält er auch eine Botschaft für US-Präsident Trump bereit.

Der russische Präsident Wladimir Putin versucht, der Ukraine die Schuld an stockenden Gesprächen über eine Friedenslösung zu geben. Gespräche seien immer nützlich, sagte Putin bei einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko auf der nordrussischen Klosterinsel Walaam. Sie sollten aber nicht mit Erwartungen überfrachtet werden und besser im Verborgenen laufen.

"Wenn die Führung der Ukraine meint, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei, sondern man warten müsse, bitte schön, dann sind wir bereit zu warten", sagte der Kremlchef nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Er bezog dies auf Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj , dass sinnvolle Gespräche eigentlich erst nach einem Machtwechsel in Moskau möglich seien.

Trump verkürzt Frist für Putin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt verstärkt auf ein persönliches Treffen mit Putin gedrungen. "Wir verstehen, wer die Entscheidungen in Russland trifft und wer diesen Krieg beenden muss", erklärte Selenskyj am Freitag in Onlinenetzwerken