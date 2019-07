Geheimnisvolle Philister

Goliaths Vorfahren stammen aus Europa

04.07.2019, 15:52 Uhr | AFP

In der Bibel gelten die Philister als nervende Eindringlinge, ihr wohl prominentester Vertreter ist der Riese Goliath. Nun haben Forscher aus Jena herausgefunden, dass das Volk offenbar aus Europa stammte. (Quelle: AFP)

Laut Altem Testament waren die Philister erbitterte Gegner der Hebräer, ihre Auseinandersetzung endete im Kampf Davids gegen Goliath. Nun sind sich Forscher sicher, woher die Philister ursprünglich kamen.

Die Philister, die Gegenspieler der Israeliten im Alten Testament, stammten ursprünglich aus Europa. Zu dieser Erkenntnis kamen Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena mittels genetischer Untersuchungen von Knochenfunden aus Israel, wie das Magazin "Science Advances" am Mittwoch berichtete. Es ist das erste Mal, dass Forscher wissenschaftliche Belege für diese verbreitete Theorie vorlegen.

Im Alten Testament werden die Philister als erbitterte Feinde der Hebräer dargestellt. Der Riese Goliath, der im Buch Samuel dem jungen König David mit seiner Steinschleuder im Zweikampf unterliegt, ist ihr wohl prominentester Vertreter. Nicht nur den Hebräern, auch anderen Völkern der Region galten die Philister über Jahrhunderte als Eindringlinge.

Ein Seevolk aus der Ägäis?

Das Volk Goliaths taucht in antiken Quellen ab dem zwölften Jahrhundert vor Christus auf dem Gebiet des historischen Palästina auf, wo es sich in mehreren Küstenstädten niedergelassen hat. In biblischen und altägyptischen Texten werden die Philister als "Seevolk" beschrieben. Ihr architektonischer Stil und ihre Keramikkunst weisen Einflüsse aus der Ägäis auf, doch war unklar, ob sie tatsächlich von dort stammten.

Dass die Philister überhaupt von andernorts zugewandert waren, sei bislang nie wissenschaftlich belegt worden, sagt der Archäologe Daniel Master. Seit Jahren leitet Master Ausgrabungen im israelischen Aschkelon, einer der antiken Städte der Philister. 2013 entdeckten er und sein Team dort einen Friedhof der Philister, der eine Fülle an genetischen Proben lieferte.

Technologische Entwicklung liefert neue Erkenntnisse

Aufschluss über die Herkunft der Philister gaben die Funde zunächst nicht. Neue Erkenntnisse seien erst dank technologischer Entwicklungen auf dem Gebiet der Genetik möglich gewesen, sagte Michal Feldman, Expertin für Archäogenetik am Jenaer Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte.

Mithilfe neuer Verfahren für die Sequenzierung und Anreicherung von DNA-Material verglichen die Forscher die aus der Eisenzeit stammenden Knochen mit älteren, bronzezeitlichen Funden aus derselben Gegend. Das Ergebnis: Die Philister – ein Volk der Eisenzeit – verfügten in ihrem Erbmaterial über einen genetischen Bestandteil, der bei den bronzezeitlichen Völkern, die vorher in der Gegend gelebt hatten, nicht vorkam.

"Und dieser Bestandteil scheint aus Europa zu stammen", sagte Feldman weiter. Ihr zufolge ist das eine "außerordentliche" Erkenntnis, die belege, dass die Philister etwa 1.200 Jahre vor Christus als "Einwanderer in diese Region" kamen. An dieser Frage hätten Archäologen weltweit seit 150 Jahren gearbeitet.

Grund für Wanderung bleibt unklar

Der Ursprung des Volks des Riesen Goliath lasse sich nun nach "Europa und wahrscheinlich Südeuropa" zurückverfolgen. Eine genauere Bestimmung ließen die vorliegenden Daten allerdings nicht zu, schränkte Feldman ein. Auch lägen die genauen Gründe für die Wanderung der Philister weiterhin im Dunkeln. Allerdings unterstrichen die neuen Erkenntnisse Vermutungen, dass ein Klimawechsel Völker entlang des östlichen Mittelmeers und damit auch die Philister zur Auswanderung gezwungen habe.





Die Philister wurden im sechsten Jahrhundert vor Christus durch die Babylonier ausgelöscht. Die Erinnerung an das Volk lebt aber bis heute im Namen der Region weiter: Im Laufe der Jahrhunderte wurde aus "Philister" der geographische Begriff "Palästina".