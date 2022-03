In Frankreich

Forscher entdecken riesige Grabhöhle aus der Bronzezeit

04.03.2022, 10:04 Uhr | dpa

Menschliche und Tierknochen: In Frankreich wurde ein Höhlensystem untersucht. (Quelle: Ph. Galant/DRAC Nouvelle-Aquitaine/dpa)

Knochen, Töpferwaren und ein Kinderfußabdruck: In Frankreich haben Forscher ein großes Höhlensystem mit Relikten gefunden. Die Stätte wurde vermutlich nicht nur als Grab verwendet.

Menschen haben vor Tausenden von Jahren ein großes Höhlensystem im heutigen Frankreich als Grabstätte genutzt. In dem mehr als einen Kilometer langen System nordöstlich von Bordeaux habe man unter anderem Knochen und Schädel von Menschen, Töpferwaren und den Fußabdruck eines Kindes gefunden, teilte Frankreichs Kulturministerium mit. Es handele sich um eine der größten Grabhöhlen in Frankreich überhaupt. Sie sei in der Bronzezeit genutzt worden: mutmaßlich zwischen 2.200 und 800 vor Beginn unserer Zeitrechnung.

Fußabdruck eines Kindes: Es handelt sich um eine der größten Grabhöhlen in Frankreich. (Quelle: Ph. Galant/DRAC Nouvelle-Aquitaine/dpa)



Die Archäologen hätten bislang nur einen Bruchteil des Höhlensystems rund 20 Meter unter der Erde erforscht, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. In den kommenden Jahren könnten noch Erkenntnisse über mögliche andere Nutzungsformen dazukommen.



Die unterirdische Struktur wurde bereits im Februar 2021 zufällig bei Straßenbauarbeiten bei La Rochefoucauld-en-Angoumois entdeckt, wie es hieß. Nun teile das Ministerium erstmals Informationen darüber mit der Öffentlichkeit.